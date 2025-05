Milan Bologna che caos! Centinaia di tifosi rossoblù rimasti a piedi | i pullman per Roma non sono partiti La ricostruzione

Milan-Bologna è stata una giornata di caos per i tifosi rossoblù, con centinaia di supporters bloccati a terra. I pullman diretti a Roma per la finale di Coppa Italia non sono partiti, lasciando molti delusi e in attesa di spiegazioni. Scopriamo cosa è accaduto in questa brutta sorpresa per la tifoseria bolognese.

Milan Bologna, che caos! Molti tifosi rossoblù rimasti a piedi: i bus per Roma non sono nemmeno partiti. Cosa è successo Brutta sorpresa per molti tifosi del Bologna diretti a Roma per la finale di Coppa Italia contro il Milan. Alcuni pullman organizzati per il trasporto dei supporter rossoblù non si sono presentati all'appuntamento, lasciando .

