Cesare Cremonini e Gianfranco Fini fanno il loro ingresso allo stadio Olimpico di Roma per la finale di Coppa Italia tra Bologna e Milan. Il noto cantante, grande tifoso rossoblu, è carico di emozione in questa giornata speciale, mentre il Bologna torna a competere per un trofeo di prestigio dopo anni di attesa.

Cesare Cremonini e Gianfranco allo stadio Olimpico di Roma per la finale di Coppa Italia tra il suo Bologna e il Milan. Il cantante, noto tifoso rossoblu, non poteva mancare all'appuntamento speciale per il club felsineo. Il Bologna torna a giocarsi un trofeo di primo piano dopo un lunghissimo digiuno. Cremonini prende posto .

Milan-Bologna, Cesare Cremonini e Gianfranco Fini all'Olimpico: tifosi rossoblu doc per la finale

Milan-Bologna, Cesare Cremonini all'Olimpico: tifoso rossoblu doc per la finale

Milan-Bologna, chi vince stasera alza la Coppa Italia e va in Europa League - Milan-Bologna: gara secca che vale una stagione

Maltempo a Bologna: rinviata Bologna-Milan per allerta meteo

La partita Bologna-Milan, valida per la nona giornata di Serie A e originariamente programmata per sabato 26 ottobre 2024 alle ore 18:00 presso lo stadio Renato Dall’Ara, è stata ufficialmente rinviata a causa del maltempo.