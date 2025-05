Milan-Bologna Castro | In pochi credevano in noi Italiano è il top

Santiago Castro, giocatore rossoblù, ha parlato a 'Mediaset' al termine di Milan-Bologna, finale della Coppa Italia 2024-2025 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Bologna, Castro: “In pochi credevano in noi. Italiano è il top”

Le notizie più recenti da fonti esterne

Milan-Bologna 0-1, Ndoye decide la finale. Festa rossoblù all'Olimpico

Scrive msn.com: Il gol dell'attaccante vale per la squadra di Italiano un trionfo atteso 51 anni ...

Milan-Bologna, le formazioni ufficiali: c’è Castro

Secondo calciostyle.it: Visualizzazioni: 42 Milan-Bologna, match valido per la finale della Coppa Italia, mette di fronte i rossoneri e i felsinei sul campo neutro dello Stadio Olimpico di Roma. Due squadre partite con ambiz ...

Milan-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Scrive adnkronos.com: Impegno di campionato particolare per Milan e Bologna, che si affrontano anche in Serie A pochi giorni prima della ... ancora in piena corsa Champions. Milan-Bologna, orario e probabili formazioni ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Maltempo a Bologna: rinviata Bologna-Milan per allerta meteo

La partita Bologna-Milan, valida per la nona giornata di Serie A e originariamente programmata per sabato 26 ottobre 2024 alle ore 18:00 presso lo stadio Renato Dall’Ara, è stata ufficialmente rinviata a causa del maltempo.