Milan Bologna Bonucci | Con due trofei nessuno potrebbe dire nulla a Conceicao! Coppa Italia? Ecco il mio pronostico…

In vista della finale di Coppa Italia, Leonardo Bonucci ha rilasciato un'intervista a Mediaset, esprimendo la sua opinione su Conceicao e la sua ambizione di vincere due trofei. Con un pronostico sul match Milan-Bologna, l'ex difensore ha condiviso le sue impressioni e le aspettative per un incontro cruciale. Ecco le sue parole.

Milan Bologna, Bonucci: «Con due trofei nessuno potrebbe dire nulla a Conceicao! Coppa Italia? Ecco il mio pronostico.» Ecco le parole dell'ex difensore. Bonucci ha concesso un'intervista a Mediaset. Di seguito le sue parole a pochi minuti dal calcio d'inizio della finale di Coppa Italia del Milan contro il Bologna. LA PARTITA – « Sarà una partita molto equilibrata, sono sicuro che vedremo una grande partita. Conferma Conceicao? Per lui sarà importante chiudere in crescita, con due trofei nessuno potrebbe dirgli nulla. Devo dire che a me come allenatore piace molto per carisma e leadership ». MILAN BOLOGNA, LE FORMAZIONI UFFICIALI. MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Hernandez; Pulisic, Leao; Jovic. Allenatore: Conceiçao. BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumí, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Castro.

Bonucci: “Due titoli per Conceicao? Nessuno potrebbe dirgli nulla, quando l’ho incontrato…”

Bonucci pre Milan-Bologna: “Conceiçao? Ho grande simpatia per lui”

Milan-Bologna, alle 21 la finale di Coppa Italia - La partita in diretta

