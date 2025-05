Milan-Bologna Aebischer | La squadra è la nostra forza Ci saranno lacrime …

In vista della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, Michel Aebischer, centrocampista rossoblù, ha condiviso le sue emozioni e la determinazione della squadra. "La nostra forza è l'unità," ha dichiarato, accennando a una sfida che promette di essere carica di tensione e passione, con la possibilità di lacrime, sia di gioia che di dolore.

Michel Aebischer, calciatore rossoblù, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna

