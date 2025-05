Milan-Bologna 0-1 Ndoye semina il panico e porta in vantaggio i rossoblù

Finale di Coppa Italia, Milan e Bologna si stanno giocando il trofeo nella cornice dello stadio Olimpico di Roma. 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Bologna 0-1, Ndoye semina il panico e porta in vantaggio i rossoblù

Approfondimenti da altre fonti

Milan-Bologna, probabili formazioni: Conceiçao non cambia, Italiano ritrova Ndoye

Secondo msn.com: Le probabili scelte dei due allenatori in vista della finalissima di Coppa Italia in programma questa sera alle ore 21: Conceiçao con pochi dubbi, Italiano ritrova la sua freccia. L’antipasto della fi ...

Milan Bologna, il piano di Italiano per Ndoye e Holm: quando possono recuperare

Da milannews24.com: Per Ndoye e Holm rimane accesa la speranza di una convocazione per il prossimo turno di campionato (Milan-Bologna in programma venerdì alle ore 20:45 a San Siro). L’obiettivo di Vincenzo Italiano è ...

Milan-Bologna: convocati 23 giocatori, assenti Holm, Ndoye e Odgaard

Come scrive sbircialanotizia.it: Tra i titolari infermati spiccano l’assenza di Holm e Ndoye, entrambi ancora impegnati a recuperare dagli infortuni subiti. Anche Odgaard non potrà scendere in campo e questo avrà ripercussioni sulla ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Maltempo a Bologna: rinviata Bologna-Milan per allerta meteo

La partita Bologna-Milan, valida per la nona giornata di Serie A e originariamente programmata per sabato 26 ottobre 2024 alle ore 18:00 presso lo stadio Renato Dall’Ara, è stata ufficialmente rinviata a causa del maltempo.