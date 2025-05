Milan-Bologna 0-1 Ndoye decide la finale Festa rossoblù all’Olimpico

Cinquantuno anni dopo l'ultima vittoria, il Bologna conquista la Coppa Italia battendo 1-0 il Milan nella finale dell'Olimpico. La rete decisiva di Ndoye all'inizio della ripresa segna una storica vittoria per i rossoblù, che si sono mostrati più agguerriti e determinati. Una festa indimenticabile per i tifosi bolognesi!

(Adnkronos) – Cinquantuno anni dopo l'ultima volta, il Bologna vince la Coppa Italia. Nella finale dello stadio Olimpico di Roma, i rossoblù battono 1-0 il Milan grazie alla rete di Ndoye a inizio ripresa. Partita impeccabile della squadra di Italiano, apparsa fin dall'inizio più agguerrita degli avversari. Al fischio finale dell'arbitro Mariani, è festa rossoblù.

Milan-Bologna 0-1, Ndoye decide la finale. Festa rossoblù all'Olimpico

