Milan-Bologna 0-1 Ndoye decide la finale Festa rossoblù all’Olimpico

Il Bologna festeggia un trionfo atteso da cinquantuno anni, conquistando la Coppa Italia nell'emozionante finale contro il Milan. Grazie a un gol di Ndoye, i rossoblù si impongono 1-0 allo stadio Olimpico di Roma, dimostrando una prestazione convincente e grintosa fin dai primi minuti di gioco. Una vittoria che segna la storia del club.

(Adnkronos) – Cinquantuno anni dopo l'ultima volta, il Bologna vince la Coppa Italia. Nella finale dello stadio Olimpico di Roma, i rossoblù battono 1-0 il Milan grazie alla rete di Ndoye a inizio ripresa. Partita impeccabile della squadra di Italiano, apparsa fin dall'inizio più agguerrita degli avversari. Al fischio finale dell'arbitro Mariani, è festa rossoblù. . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Milan-Bologna 0-1, Ndoye decide la finale. Festa rossoblù all'Olimpico

Segnala msn.com: Il gol dell'attaccante vale per la squadra di Italiano un trionfo atteso 51 anni ...

Milan-Bologna(0-1): decide Ndoye alla Finale della Coppa Italia

milanosportiva.com scrive: Milan-Bologna 0-1, finale Coppa Italia: decide Ndoye al 53'. Gli emiliani trionfano con una rete centrale e conquistano un trofeo storico.

Milan-Bologna 0-1, Ndoye regala la Coppa Italia ai rossoblu

Segnala calciostyle.it: Visualizzazioni: 0 La finale della Coppa Italia allo Stadio Olimpico Milan-Bologna termina 0-1, decisiva la stoccata di Ndoye. Al termine del match Italiano portato in trionfo. La finale della Coppa ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Maltempo a Bologna: rinviata Bologna-Milan per allerta meteo

La partita Bologna-Milan, valida per la nona giornata di Serie A e originariamente programmata per sabato 26 ottobre 2024 alle ore 18:00 presso lo stadio Renato Dall’Ara, è stata ufficialmente rinviata a causa del maltempo.