Milan-Bologna 0-1 le pagelle della finale di Coppa Italia | Ndoye 75 man of the match Reijnders 55 non incide Lucumì 7 un muro

Il Bologna trionfa nella finale di Coppa Italia dopo 51 anni, battendo il Milan 1-0 all'Olimpico. Ndoye, eletto Man of the Match con un voto di 75, segna il gol decisivo nel secondo tempo. Tra le pagelle, Lucumì si distingue con un 7, mentre Reijnders fatica a incidere. Una serata storica per il club rossoblù.

Il Bologna vince la Coppa Italia dopo 51 anni e scrive un pezzo di storia del club. Battuto 1-0 il Milan nella finale dell'Olimpico, la firma la mette Ndoye che nel secondo tempo stappa un match. 🔗Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Milan-Bologna 0-1, le pagelle della finale di Coppa Italia: Ndoye (7,5) man of the match, Reijnders (5,5) non incide, Lucumì (7) un muro

Milan-Bologna 0-1, le pagelle: Ndoye mostruoso, flop Tomori e Jovic

Lo riporta eurosport.it: COPPA ITALIA - L'esterno svizzero segna il gol decisivo e domina a sinistra. Malissimo Tomori. Deludenti Jovic, Pulisic, Reijnders. Beukema e Lucumì al top.

PAGELLE E TABELLINO MILAN-BOLOGNA 0-1: Ndoye fa il fenomeno, delusione Pulisic!

Da calciomercato.it: Voti, Top e Flop della sfida andata in scena allo stadio Olimpico e valevole per la finale di Coppa Italia tra rossoneri e rossoblu ...

Milan-Bologna, le pagelle di Crudeli: "VERGOGNA!!! Ho visto una roba…"

Come scrive msn.com: Le pagelle della finale di Coppa Italia Milan-Bologna, con i voti e il commento di Tiziano Crudeli per i giocatori rossoneri e per Conceicao ...

