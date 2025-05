Milan-Bologna 0-1 | la Coppa Italia ci sfugge dalle mani | PM News

Alle 21:00, il Milan scende in campo contro il Bologna per la finale di Coppa Italia allo stadio 'Olimpico' di Roma. Un match attesissimo, dove i rossoneri cercano la vittoria per mettere le mani sul trofeo. Segui il nostro LIVE testuale per restare aggiornato su ogni momento della sfida!

Alle ore 21:00 c'è Milan-Bologna, finale di Coppa Italia allo stadio 'Olimpico' di Roma: ecco il LIVE testuale della partita dei rossoneri 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Bologna 0-1: la Coppa Italia ci sfugge dalle mani | PM News

Coppa Italia, Milan-Bologna 0-1: Ndoye regala la vittoria ai rossoblu 51 anni dopo l'ultima volta

Scrive ilmattino.it: Dopo un primo tempo equilibrato e senza reti, è stato Ndoye a sbloccare il risultato con il gol che alla fine è risultato decisivo. La reazione dei rossoneri ...

Finale di Coppa Italia, Milan-Bologna 0-1. Ndoye mette ko il Diavolo

Come scrive sport.quotidiano.net: Roma, 14 maggio 2025 – Il Bologna dopo 51 anni torna ad alzare la Coppa Italia. Allo stadio Olimpico di Roma basta il gol di Ndoye all'8' del secondo tempo per decidere la finale contro il Milan. Per ...

Coppa Italia, in corso la finale Milan-Bologna: 0-0. DIRETTA

Lo riporta tg24.sky.it: I rossoneri arrivano all’atto conclusivo del torneo dopo aver eliminato l’Inter in semifinale, i rossoblu hanno invece avuto la meglio sull’Empoli. La squadra vincitrice sarà anche qualificata alla ...

