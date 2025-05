Milan-Bologna 0-1 Italiano | Dopo tante delusioni vittoria meritata

Vincenzo Italiano, allenatore rossoblù, ha parlato a 'Mediaset' al termine di Milan-Bologna, finale della Coppa Italia 2024-2025

Coppa Italia, Milan-Bologna 0-1: Ndoye regala la vittoria ai rossoblu 51 anni dopo l'ultima volta

Segnala ilmattino.it: Dopo un primo tempo equilibrato e senza reti, è stato Ndoye a sbloccare il risultato con il gol che alla fine è risultato decisivo. La reazione dei rossoneri ...

Finale di Coppa Italia, Milan-Bologna 0-1. Ndoye mette ko il Diavolo

sport.quotidiano.net scrive: Roma, 14 maggio 2025 – Il Bologna dopo 51 anni torna ad alzare la Coppa Italia. Allo stadio Olimpico di Roma basta il gol di Ndoye all'8' del secondo tempo per decidere la finale contro il Milan. Per ...

Milan-Bologna 0-1, Italiano vince la Coppa Italia: Ndoye nella storia, Skorupski un gatto, delude Pulisic

Riporta sport.virgilio.it: Il Bologna vince di misura contro il Milan e conquista la Coppa Italia dopo 51 anni dall'ultima volta: eroe Ndoye, le pagelle e la cronaca del match ...

