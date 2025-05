Milan Bologna 0-1 è festa rossoblù! I felsinei sovvertono ogni pronostico e vincono la Coppa Italia! Decisivo un gol dell’obiettivo bianconero Ndoye

Il Bologna festeggia un trionfo straordinario, sovvertendo ogni previsione e conquistando la Coppa Italia. In un match intenso, i rossoblù si impongono sul Milan grazie a un gol dell’oggetto del desiderio bianconero, Ndoye. Un finale sorprendente che segna la conclusione di un’edizione indimenticabile della competizione.

Milan Bologna, i rossoblù sovvertono ogni pronostico e sollevano la Coppa Italia! Decisivo un goal dell’obiettivo bianconero Ndoye. È finita anche questa edizione della Coppa Italia! Ed è finita nella maniera più incredibile. Il Bologna ha battuto il Milan per 0-1. La rete decisiva è arrivata al 53? grazie a Dan Ndoye. L’obiettivo di mercato della Juve buca Mike Maignan con un terra aria che fa gioire tutto il popolo rossoblù accorso all’Olimpico. Con questo gol il Bologna torna a vincere la Coppa Italia dopo ben 51 anni. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Milan Bologna 0-1, è festa rossoblù! I felsinei sovvertono ogni pronostico e vincono la Coppa Italia! Decisivo un gol dell’obiettivo bianconero Ndoye

