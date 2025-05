Milan-Bologna 0-0 45? | occasione per Jovic e poi equilibrio

È terminato il primo tempo di Milan-Bologna, finale della Coppa Italia 2024-2025. I rossoneri hanno avuto un’occasione d'oro con Jovic, ma il Bologna ha difeso con determinazione, mantenendo l'equilibrio in campo. L'atmosfera all'Olimpico è elettrica, con tifosi in attesa di emozioni nel secondo tempo. Ecco il racconto dei primi 45 minuti di gioco.

È finito il primo tempo di Milan-Bologna, partita valida per la finale della Coppa Italia 2024-2025: il racconto dei primi 45' di gioco all'Olimpico 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Bologna 0-0 (45?): occasione per Jovic e poi equilibrio

Approfondimenti da altre fonti

Milan-Bologna finale di Coppa Italia in diretta, le formazioni ufficiali: Conceiçao sceglie Jovic, Italiano punta su Castro

Si legge su corriere.it: All'Olimpico la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna: può valere un posto nella prossima Europa League per i rossoneri (che hanno vinto 5 volte, ma perso 9) ...

Milan-Bologna: le probabili formazioni e dove vederla in tv

fantacalcio.it scrive: Milan-Bologna sarà inoltre trasmesso in diretta tv da Sky su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Per gli abbonati di entrambe le piattaforme, infine, la gara sarà visibile in tv anche ...

Serie A, in campo Milan-Bologna, antipasto di Coppa Italia

Si legge su msn.com: La 36a giornata della Serie A si apre con un big match. Le due squadre si affrontano a pochi giorni dalla finalissima per l'assegnazione del trofeo, ultima occasione per i rossoneri di salvare la stag ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Maltempo a Bologna: rinviata Bologna-Milan per allerta meteo

La partita Bologna-Milan, valida per la nona giornata di Serie A e originariamente programmata per sabato 26 ottobre 2024 alle ore 18:00 presso lo stadio Renato Dall’Ara, è stata ufficialmente rinviata a causa del maltempo.