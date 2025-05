Migranti nave in arrivo a Genova con 263 persone salvate in mare

La nave Solidaire, dell'omonima Ong spagnola, sta per arrivare al porto di Genova con 263 migranti salvati nel Mediterraneo. L'imbarcazione, dopo due interventi di soccorso, porterà a bordo le storie di chi ha affrontato un viaggio difficile, alla ricerca di speranza e sicurezza. L'arrivo è previsto per venerdì, creando attesa nella comunità locale.

Arriverà al porto di Genova presumibilmente venerdì la nave Solidaire, dell'omonima Ong spagnola con a bordo 263 persone salvate dal mare. All'imbarcazione è stata assegnata la destinazione ligure dopo due diversi interventi effettuati nel Mediterraneo meridionale. I migranti soccorsi - per un. 🔗Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Migranti, nave in arrivo a Genova con 263 persone salvate in mare

Migranti salvati in mare, in arrivo venerdì al porto di Genova 263 persone soccorse da nave Solidaire

telenord.it scrive: Assegnato il molo Colombo per lo sbarco, assistenza sanitaria garantita da ANPAS sotto il coordinamento della Prefettura di Genova ...

Assegnata a Genova la nave Solidaire con 263 migranti a bordo, arriverà venerdì mattina

Lo riporta genova24.it: I migranti tratti in salvo erano salpati da Zuwara, in Libia, su natanti diversi e sono stati soccorsi in due operazioni Sar dalla nave battente bandiera tedesca ...

Nave “Solidaire” con 263 migranti attesa a Genova venerdì

Secondo ilsecoloxix.it: Genova - La Prefettura di Genova annuncia che "è stato assegnato il porto di Genova alla nave Ong Solidaire, con a bordo 263 migranti ". L'approdo della nave è previsto nella giornata di venerdì 16 ...

