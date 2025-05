Migranti la stretta funziona | Frontex certifica il crollo degli sbarchi in Europa Rampelli | La pacchia è finita

Negli ultimi mesi, la gestione dei migranti in Europa ha mostrato segnali di cambiamento significativo. Frontex conferma un crollo degli sbarchi, con 47.000 attraversamenti irregolari nei primi quattro mesi del 2025, segnando un calo del 27% rispetto all’anno precedente. Rampelli dichiara: "La pacchia è finita", evidenziando l’efficacia della nuova strategia di controllo alle frontiere.

I dati parlano chiaro. Nei primi quattro mesi del 2025, l’ Unione europea ha registrato 47.000 attraversamenti irregolari delle sue frontiere esterne. È un calo netto del 27% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. A certificarlo è Frontex, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, che ha diffuso i numeri preliminari. Cifre che, più che statistiche, si leggono come un bollettino politico. Dati Frontex: sbarchi in calo del 27%. La rotta balcanica segna la flessione più marcata: -58%, poco più di tremila passaggi. Seguono quella terrestre sul fianco nordorientale dell’Ue (-37%), l’ Africa occidentale (-34%) con oltre 10.400 attraversamenti e il Mediterraneo orientale (-30%) che sfiora i 12.200 ingressi. Resiste, pur con un lieve calo del 3%, la rotta del Mediterraneo centrale, che si conferma la più trafficata: 15. 🔗Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Migranti, la stretta funziona: Frontex certifica il crollo degli sbarchi in Europa. Rampelli: “La pacchia è finita”

