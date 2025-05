Miglior ascolto dell' anno per il tennis su Sky Sport con la vittoria di Sinner su Cerundolo

La vittoria di Jannik Sinner su Francisco Cerundolo agli Internazionali d’Italia ha segnato un record di ascolti per il tennis su Sky Sport. Gli appassionati sono ora in attesa del confronto nei quarti di finale contro Casper Ruud, in programma giovedì alle 19 sul Centrale. Un momento cruciale per il tennis italiano!

Record dell'anno per il tennis su Sky grazie alla vittoria di Jannik Sinner su Francisco Cerundolo ieri agli Internazionali d'Italia, a Roma. Sarà Casper Ruud l'avversario di Jannik Sinner nei quarti di finale degli Internazionali d'Italia, match in programma giovedì alle 19 sul Centrale. L'azzurro ha sconfitto 7-6(2), 6-3 l'argentino Francisco Cerundolo conquistando.

