microsoft taglia oltre 6mila posti nel mondo pesano gli investimenti nei data center per l ai

Microsoft taglia oltre 6.000 posti di lavoro, circa il 3% dei suoi 228.000 dipendenti globali di cui 126mila negli Usa. Le riduzioni riguarderanno tutti i livelli e tutte le aree geografiche, e includeranno anche LinkedIn. È la seconda grande tornata di licenziamenti dopo quella di inizio 2023, quando il gruppo lasciò a casa circa 10.000 persone. Il colosso di Redmond è finito negli ultimi anni sotto pressione per le ingenti spese sostenute per i data center per l’intelligenza artificiale. Solo in questo esercizio fiscale dovrebbe spendere 80 miliardi di dollari per i suoi centri dati. Investimenti massicci che hanno spinto investitori e azionisti a chiedere un contenimento delle spese e lo snellimento della struttura organizzativa. Diverse società tecnologiche hanno annunciato quest’anno tagli del personale. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it