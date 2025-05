Microsoft annuncia un maxi taglio del personale | in 6 000 mila a casa

Microsoft annuncia un'importante ristrutturazione con il taglio di 6.000 posti di lavoro. Questa decisione, volta a migliorare la performance operativa dell'azienda, mira a concentrare risorse e investimenti nel fiorente settore dell'intelligenza artificiale, dimostrando un'evoluzione strategica in un mercato in continua trasformazione. Il colosso di Redmond sta quindi segnando un nuovo corso.

Arriva una imponente sforbiciata da Microsoft, che ha annunciato un consistente taglio dei posti di lavoro, nel tentativo di migliorare la sua performance operativa e concentrare i suoi sforzi ed i suoi investimenti sul promettente business dell’intelligenza artificiale. Il colosso di Redmond ha annunciato che ridurrà il personale di circa 6.000 unità in tutte le divisioni, compresa LinKedIn, e in ogni parte del mondo. Una decisione che segue i licenziamenti già annunciati da Google, Amazon e Meta. Un taglio del 3% della forza lavoro. La big statunitense, con 6.000 posizioni in meno, ha tagliato meno del 3% della sua forza lavoro, nel tentativo di contenere i costi e recuperare risorse da investire sull’intelligenza artificiale. L’azienda, che a giugno dello scorso anno contava 228. 🔗Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Microsoft annuncia un maxi taglio del personale: in 6.000 mila a casa

