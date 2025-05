Michael Hardt oltre il regime di guerra globale

Michael Hardt, rinomato filosofo statunitense, partecipa al convegno "Negri oltre Negri" a Parigi, un'importante occasione per riflettere sull'eredità di Antonio Negri. In questo contesto, Hardt esplora le dinamiche del regime di guerra globale e le sue implicazioni, offrendo nuove prospettive sul lavoro collettivo e le sfide contemporanee.

Il filosofo statunitense Michael Hardt è a Parigi dove domani inizia il convegno internazionale Negri oltre Negri. L’incontro sull’eredità e le prospettive del lavoro di Antonio Negri avviene mentre DeriveApprodi . Michael Hardt, oltre il regime di guerra globale il manifesto. 🔗Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Michael Hardt, oltre il regime di guerra globale

Michael Hardt, da quei dieci anni iniziò il nostro tempo

Si legge su ilmanifesto.it: Austria (Alias Domenica) Nel dibattito statunitense, decennio dei movimenti è quello degli anni Sessanta, segnato dalle mobilitazioni per i diritti civili e dal «black power», dalla «seconda ondata» f ...

