“Mi hanno venduto ai libici per meno di una capra” | le testimonianze dei migranti salvati da SOS Méditerranée

Le testimonianze raccolte da SOS Méditerranée a bordo della Ocean Viking rivelano un orrendo mercato di esseri umani: migranti venduti a milizie libiche per pochi spiccioli. Queste storie di sofferenza e sfruttamento mettono in luce un sistema brutale, alimentato dalle politiche europee di esternalizzazione delle frontiere. Un appello urgente alla presa di coscienza e all'azione.

Migranti caricati su pick-up e venduti a milizie libiche: le testimonianze raccolte da SOS Méditerranée a bordo della Ocean Viking svelano un meccanismo brutale e sistematico. Un sistema di abusi reso possibile anche dalle politiche europee di esternalizzazione delle frontiere. 🔗Leggi su Fanpage.it

"Mi hanno venduto ai libici per meno di una capra": le testimonianze dei migranti salvati da SOS Méditerranée

"Venduti ai libici per meno di una capra": la denuncia dei migranti soccorsi in mare dalla Tunisia

Migranti, giovane 31enne etiope rapito e venduto ai libici, l'appello: "Vi prego fate presto"

