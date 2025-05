Mezzo pesante fuori controllo finisce contro il guardrail

Una violenta perdita di controllo di un mezzo pesante ha provocato un incidente sulla tangenziale di Trento, in direzione Pergine, la notte del 12 maggio. L'impatto con il guardrail ha richiesto l'immediato intervento dei vigili del fuoco di Gardolo e del capoluogo per gestire la situazione e garantire la sicurezza della viabilitĂ .

Una perdita di controllo del mezzo pesante e poi l’impatto violento contro il guardrail sulla tangenziale di Trento, in direzione Pergine: è quanto successo poco dopo le 23 dello scorso 12 maggio, con il sinistro che ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Gardolo e del capoluogo. 🔗Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Mezzo pesante fuori controllo finisce contro il guardrail

