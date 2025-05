Mettitelo in testa Avete fallito Scoppia lo scontro in studio tra Friedman e Di Battista

Un acceso confronto in studio ha visto opposti il giornalista Friedman e l'ex deputato Di Battista. Mentre Friedman accusa Putin di essere l'unico capace di fermare la guerra, Di Battista ribatte con sarcasmo, evidenziando le responsabilità di chi ha gestito la situazione. Un dibattito che mette in luce le tensioni e le difficoltà della geopolitica attuale.

Il giornalista attacca Putin: "Solo lui può porre termine alla guerra, ma non vuole la pace". L'ex 5 Stelle sbotta: "Ora è tutto in mano sua? Chapeau, bel capolavoro" 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Mettitelo in testa", "Avete fallito". Scoppia lo scontro in studio tra Friedman e Di Battista

Su questo argomento da altre fonti

"Mettitelo in testa", "Avete fallito". Scoppia lo scontro in studio tra Friedman e Di Battista

Secondo ilgiornale.it: Il giornalista attacca Putin: "Solo lui può porre termine alla guerra, ma non vuole la pace". L'ex 5 Stelle sbotta: "Ora è tutto in mano sua? Chapeau, bel capolavoro" ...

Scontro tra Friedman e Di Battista: "Mettitelo in testa...", "Avete totalmente fallito"

Segnala la7.it: Ucraina, si accende il dibattito in studio a diMartedì. Scontro tra Alan Friedman e Alessandro Di Battista: "Mettitelo in testa, solo Putin può porre fine alla guerra. E non vuole", "Chapeau, bel ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Follia a Mestre: titolare di un bar accoltellato alla testa da un cliente

Un grave episodio di violenza ha turbato la comunità di Mestre, dove il titolare di un bar è stato accoltellato alla testa da un cliente.