Mettitelo in testa Avete fallito Lite in diretta tra Friedman e Di Battista

**Avete fallito**: lite in diretta tra Friedman e Di Battista. Il giornalista accusa Putin, sostenendo che solo lui può fermare la guerra, ma non intende cercare la pace. L'ex esponente del Movimento 5 Stelle reagisce con indignazione: "Ora è tutto in mano sua? Chapeau, bel capolavoro"...

Il giornalista attacca Putin: "Solo lui può porre termine alla guerra, ma non vuole la pace". L'ex 5 Stelle sbotta: "Ora è tutto in mano sua? Chapeau, bel capolavoro"

