Metromare caccia al finanziamento La sindaca Foronchi | Opera strategica per Cattolica e il territorio

La sindaca Foronchi annuncia un'importante iniziativa per Cattolica: la giunta ha approvato la richiesta di finanziamento per il terzo tratto del Trasporto Rapido Costiero (Trc), collegando Riccione a Cattolica con una fermata strategica al Parco Le Navi. Questo progetto rappresenta un passo decisivo verso una mobilità sostenibile e un potenziamento dell'infrastruttura locale.

Metromare, la giunta di Cattolica ha dato il via libera alla presentazione dell'istanza di finanziamento del terzo tratto del Trc (Trasporto Rapido Costiero) da Riccione a Cattolica con fermata al Parco Le Navi. "Abbiamo mosso un ulteriore passo per la realizzazione di un'infrastruttura.

