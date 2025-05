Meteo un vortice nord-africano in arrivo sul Messinese | le pevisioni

Un vortice nordafricano sta per colpire il messinese, portando con sé un'intensa perturbazione. A partire da giovedì mattina, si prevedono piogge e rovesci che, nel pomeriggio, si intensificheranno ulteriormente, causando un brusco peggioramento delle condizioni meteo sulla Sicilia. Prepariamoci a un cambio significativo nel clima della regione.

Dalle prime ore di giovedì un’intensa perturbazione, collegata ad un vortice nord africano in risalita sul Mediterraneo, determinerà un brusco peggioramento sulla Sicilia. Piogge e rovesci conquisteranno la nostra regione sin dal mattino, intensificandosi dal pomeriggio e assumendo anche. 🔗Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Meteo, un vortice nord-africano in arrivo sul Messinese: le pevisioni

