Meteo le previsioni in Campania per mercoledì 14 maggio 2025

Scopri le previsioni meteo per la Campania di mercoledì 14 maggio 2025. Un’analisi dettagliata del tempo atteso nelle varie province, con focus su Avellino, dove si anticipano cieli poco nuvolosi al mattino, seguiti da un aumento delle nuvole e possibilità di deboli piogge in serata. Seguici per tutti i dettagli!

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, mercoledì 14 maggio 2025. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2874m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge in serata, sono previsti 0.2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2822m.

