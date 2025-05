Metauro Basket Academy Under 13 | Campionesse Regionali per il Secondo Anno

Per il secondo anno consecutivo, le giovani atlete dell'Under 13 della Metauro Basket Academy si sono laureate campionesse regionali femminili. Nella finale disputata al PalaPanzini di Senigallia, le ragazze di coach Gresta hanno dominato l'Olimpia Pesaro con un punteggio di 53-24, confermando il loro straordinario talento e determinazione.

Per il secondo anno consecutivo l’Under 13 della Metauro Basket Academy è campione Regionale Femminile. Al PalaPanzini di Senigallia le ragazze di coach Gresta hanno imposto il proprio gioco sull’Olimpia Pesaro aggiudicandosi la finale 53-24. Nel primo periodo la giustificata stanchezza si fa sentire, considerando che gran parte del gruppo nei tre giorni precedenti ha partecipato alla fase Interregionale a Bologna nella categoria Under 15 (chiusa con zero vittorie ma perdendo di misura tutte e tre le gare). Al rientro in campo dopo l’intervallo l’adrenalina delle metaurensi permette di andare oltre ogni affaticamento, dimenticando che si trattasse della quarta partita in quattro giorni. L’Olimpia pianta una difesa a zona per tutto il match, intasando l’area con marcature raddoppiate e triplicate, ma proprio in questa occasione esce tutta la qualità delle ragazze di coach Gresta, e al PalaPanzini piovono triple, contropiedi e splendide giocate. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Metauro Basket Academy Under 13: Campionesse Regionali per il Secondo Anno

