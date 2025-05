Metanolo nel liquore | 21 morti Arrestato il responsabile | In arrivo un secondo carico

Una nuova tragedia ha colpito il Punjab, India, dove 21 persone sono morte e altre 10 sono in gravi condizioni a causa di liquore contaminato da metanolo. Le vittime, tra i 26 e gli 80 anni, avevano consumato alcol adulterato nella zona di Majitha. Le autorità hanno arrestato il responsabile e un secondo carico è ora atteso.

Una nuova tragedia legata al consumo di alcol adulterato ha scosso lo Stato indiano del Punjab. Almeno 21 persone, di età compresa tra i 26 e gli 80 anni, sono morte e altre 10 sono ricoverate in gravi condizioni dopo aver consumato liquore contaminato nella zona di Majitha, nel distretto di. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Metanolo nel liquore: 21 morti. Arrestato il responsabile: "In arrivo un secondo carico"

Tragedia in India: 21 morti per liquore illegale adulterato con metanolo

Il fenomeno dell'alcol illegale continua a mietere vittime in India: ogni anno centinaia di persone muoiono a causa del consumo di bevande prodotte in

Ventuno morti in India dopo aver bevuto liquore illegale

Ventuno persone sono morte in India e 10 sono ricoverate in ospedale dopo aver bevuto liquore prodotto illegalmente: lo hanno fatto sapere le autorità, aggiornando un precedente bilancio di 14 morti.

India, bevono liquore con metanolo: i morti salgono a 54

E' salito a 54 morti il bilancio delle persone morte in India dopo aver bevuto liquore con metanolo nello stato meridionale del Tamil Nadu. Lo riferisce un funzionario locale

