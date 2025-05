Mes Salvini | Abbiamo quasi 15 miliardi fermi in scatola vuota che nessuno utilizzerà mai

Durante una conferenza stampa, Matteo Salvini ha denunciato la situazione di 15 miliardi di euro che risultano inutilizzati, definiti "fermi in scatola vuota". Questa affermazione mette in luce criticità legate alla spending review, mentre il leader della Lega discuteva di rottamazione e pace fiscale. Un tema che solleva interrogativi sull'efficienza della gestione delle risorse pubbliche.

(Agenzia Vista) Roma, 14 maggio 2025 "Abbiamo quasi 15 miliardi fermi in scatola vuota che nessuno utilizzerà mai. a proposito di spending review", così Salvini durante una conferenza stampa su rottamazione e pace fiscale. Lega Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mes, Salvini: "Abbiamo quasi 15 miliardi fermi in scatola vuota che nessuno utilizzerà mai"

Su questo argomento da altre fonti

Mes, Salvini: "Abbiamo quasi 15 miliardi fermi in scatola vuota che nessuno utilizzerà mai"

Secondo ilgiornale.it: "Abbiamo quasi 15 miliardi fermi in scatola vuota che nessuno utilizzerà mai. a proposito di spending review", così Salvini durante una conferenza stampa su rottamazione e pace fiscale. Lega (Alexande ...

Mes, nuovo round. L'alt di Salvini e il "no" di Fdi e Fi

Segnala msn.com: Le polveri le accende di prima mattina Matteo Salvini, in perfetta scia con gli affondi di domenica scorsa, quando da Roma e in compagnia di Marine Le Pen aveva attaccato duramente un'Europa che consi ...

Salvini, la maggioranza ha stabilito che il Mes non interessa

Come scrive msn.com: "Ho letto le dichiarazioni di FdI e Forza Italia: nessuno ha intenzione infilare la testa nel cappio del Mes. Fa piacere che l'intera maggioranza abbia stabilito che il Mes non è la priorità e non ci ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Covid-19 : Nuovo record mondo con 581 mila casi, quasi 50 milioni in totale

Registrato un record di nuovi casi di Covid-19 a livello globale in sole 24 ore: ieri, secondo l'Organizzazione mondiale della sanit? (Oms), sono stati registrati 581.