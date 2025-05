Mes resta il veto italiano E Salvini cerca lo scontro in Ue

L'Italia si trova in una posizione di crescente irrilevanza nel contesto europeo, evidenziata dall'assenza di Giorgia Meloni nei dibattiti cruciali, come quelli sulla guerra in Ucraina. Tuttavia, il governo guidato da Salvini sembra puntare non solo sull'inafferrabilità, ma anche su una strategia di isolamento, cercando scontri in seno all'Unione Europea.

L'irrilevanza dell'Italia nell'attuale quadro europeo è ormai cosa nota, come dimostra l'assenza di Giorgia Meloni nei tavoli che contano quando si parla, per esempio, di guerra in Ucraina. Ma evidentemente al governo non basta e così oltre a essere irrilevanti puntano anche a essere isolati. Soli contro tutti, a porre un veto di stampo orbaniano sul Mes. Non bastasse l'accerchiamento subito lunedì dal ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, all'Eurogruppo, Matteo Salvini ha pensato bene di rincarare la dose. Per essere certo che l'Europa continui a mettere nel mirino l'Italia, ultimo Paese che deve ancora ratificare la riforma del meccanismo salva-Stati. E che blocca tutta l'Eurozona. Le ultime dichiarazioni del vicepresidente del Consiglio leghista non aiutano di certo a rasserenare gli animi e placare il pressing dei partner europei che chiedono la ratifica.

