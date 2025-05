Merenda nell’oliveta nei comuni abruzzesi per riscoprire il fascino discreto del paesaggio olivicolo italiano

Riscopri il fascino discreto del paesaggio olivicolo italiano con la quinta edizione della "Merenda nell’Oliveta" in Abruzzo. Questo evento, promosso dall'associazione nazionale Città dell’Olio, coinvolgerà sei città rappresentative del patrimonio olivicolo. Un'opportunità unica per assaporare la tradizione e la bellezza dell'oro verde abruzzese. Unisciti a noi per celebrazioni ricche di gusto e cultura!

Al via la quinta edizione della Merenda nell’oliveta in 6 città dell’olio in Abruzzo, grazie all’iniziativa promossa dall’associazione nazionale Città dell’Olio. Saranno le città di Controguerra (TE) il 17 e 31 maggio e il 21 e 28 giugno, Moscufo (PE) il 17 maggio, Casoli (CH) il 25 maggio, Città. 🔗Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Merenda nell’oliveta nei comuni abruzzesi per riscoprire il fascino discreto del paesaggio olivicolo italiano

