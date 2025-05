Mercoledì – Stagione 2 si avvicina e l'attesa cresce! Netflix ha svelato un ritratto della sinistra famiglia Addams, suscitando l'entusiasmo dei fan. Scopriamo insieme i dettagli e le anticipazioni che promettono di rendere questa nuova stagione ancora più avvincente e inquietante. Preparatevi a immergervi nel mondo macabro e affascinante di Mercoledì e dei suoi eccentrici familiari!

Mercoledì – Stagione 2: ritratto di famiglia per gli Addams! L’account Instagram ufficiale di Netflix ha appena condiviso in ritratto della famiglia Addams in attesa di Mercoledì – Stagione 2. View this post on Instagram A post shared by Netflix Italia (@netflixit) L’attesa è stata una tortura, ma Mercoledì è pronta a tornare quest’estate e con lei omicidi e caos in abbondanza. L’attesissima Mercoledì – Stagione 2, la serie di successo creata e diretta da Tim Burton, è in arrivo solo su Netflix in due parti: la prima sarà disponibile dal 6 agosto e la seconda dal 3 settembre. Mercoledì Addams ( Jenna Ortega ) torna ad aggirarsi per i corridoi gotici della Nevermore Academy, dove l’attende una nuova serie di nemici e problemi. In questa stagione Mercoledì deve destreggiarsi tra famiglia, amici e vecchi avversari, per affrontare un altro anno di caos splendidamente oscuro e bizzarro. 🔗Leggi su Cinefilos.it