Mercoledì 2 | quando esce e le ultimissime novità

Mercoledì 2 si avvicina e cresce l'attesa tra i fan! Dopo quasi tre anni dal debutto del primo capitolo, il teen drama fantasy più amato di Netflix sta per tornare. Scopriamo insieme la data di uscita e tutte le ultimissime novità che circondano questa nuova stagione!

Cresce l'attesa per l'uscita della seconda stagione di Mercoledì. Dopo quasi tre anni dal debutto del suo primo capitolo, sta per tornare su Netflix uno dei teen drama fantasy più amati di sempre della piattaforma di streaming e abbiamo a disposizione non solo la data di uscita di Mercoledì 2 ma. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Mercoledì 2: quando esce e le ultimissime novità

Potrebbe interessarti su Zazoom

DEATHLOOP esce il 21 maggio 2021 Prenotazioni disponibili

DEATHLOOP, l?innovativo sparatutto in soggettiva di Arkane Lyon esce in esclusiva per PlayStation 5 (PS5) e PC il 21 maggio 2021.