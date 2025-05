Mercoledì 2 presenta la famiglia Addams e il mistero della Nevermore Academy

Mercoledì 2 si avvicina e la famiglia Addams è pronta a tornare in scena con il mistero della Nevermore Academy. Durante l'evento di lancio a New York, è stata svelata un'immagine esclusiva che ritrae l'intera famiglia, con volti noti e amati, come Catherine Zeta-Jones nel ruolo di Morticia. Preparati a rivivere l'oscurità e l'ironia!

Il debutto della nuova stagione di Mercoledì 2 si avvicina rapidamente e, durante l'evento di lancio svoltosi a New York, è stata svelata la prima immagine che ritrae l'intera famiglia Addams. Questa foto esclusiva mostra in dettaglio i volti noti e amati dai fan: Catherine Zeta-Jones nei panni di Morticia, Jenna Ortega che interpreta Mercoledì, .

