Mercato Juventus svelata la lista dei desideri per la prossima stagione | le tre priorità della dirigenza Tutti i nomi

Il mercato della Juventus si preannuncia scoppiettante, con la dirigenza che ha delineato le sue tre priorità per la prossima stagione. La Stampa svela tutti i nomi sulla lista dei desideri, con Victor Osimhen in prima fila. Scopriamo insieme i dettagli di un'estate che potrebbe riservare grandi sorprese ai tifosi bianconeri.

Mercato Juventus, svelata la lista dei desideri. I nomi per la prossima estate: tutti i dettagli. La Stampa ha fatto il punto sul mercato Juventus in vista della prossima stagione, svelando la lista dei desideri del club bianconero. I sogni in entrata sono Victor Osimhen e Sandro Tonali, rispettivamente per attacco e centrocampo. Tra le alternative, invece, starebbe prendendo quota Hojlund, che è in uscita dal Manchester United. Per Tonali, in particolare, la Juve valuta già le possibile "carte" Douglas Luiz e Vlahovic.