Mercato Juventus per quel colpo servirà la Champions | assalto solo in caso di qualificazione Il piano del club bianconero

La Juventus sta pianificando strategie ambiziose per il calciomercato estivo, con Victor Osimhen al centro degli interessi. Tuttavia, l'assalto al talentuoso attaccante del Napoli, attualmente in prestito al Galatasaray, dipende dalla qualificazione alla Champions League. Scopriamo le ultime novità sul mercato bianconero e le condizioni per realizzare questo colpo ambizioso.

Mercato Juventus, per quel colpo servirà la Champions League. Le ultime novità sul calciomercato estivo. Victor Osimhen in cima alla lista degli obiettivi. Per l'attaccante del Napoli, attualmente in prestito al Galatasaray, servirà però la Champions League. Come riportato dal Corriere dello Sport, il mercato Juventus sarebbe pronto a sferrare l'assalto al Napoli. La prima condizione necessaria? La qualificazione alla prossima Champions League. Il club, si legge, potrà così aggredire il mercato senza ulteriori aumenti di capitali, consapevole del "muro" del Napoli di De Laurentiis.

