Mercato Juventus | occhi puntati in casa Lazio quel big della rosa di Baroni può diventare un obiettivo concreto Il nome

Il mercato della Juventus si infiamma con l'attenzione rivolta a un big della Lazio. Il talento della rosa allenata da Baroni potrebbe diventare un obiettivo concreto per i bianconeri in vista della prossima estate. Scopriamo insieme di chi si tratta e quali potrebbero essere le implicazioni di questo possibile trasferimento.

Mercato Juventus: occhi puntati in casa Lazio, quel big della rosa di Baroni può diventare un obiettivo concreto. Il nome in vista dell’estate. Il mercato Juventus ha posato gli occhi in casa Lazio, lì dove c’è un big della rosa allenata da Baroni che potrebbe fare al caso della squadra a partire dalla prossima stagione. Il nome in questione è Nuno Tavares, esterno portoghese che il club capitolino riscatterà dall’Arsenal ma che potrebbe anche partire in estate di fronte a proposte valide. i bianconeri, come confermato da Tuttosport, hanno sondato anche lui. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus: occhi puntati in casa Lazio, quel big della rosa di Baroni può diventare un obiettivo concreto. Il nome

Cosa riportano altre fonti

Juventus, occhi puntati su Miguel Gutierrez del Girona: obiettivo per la fascia sinistra

Secondo it.blastingnews.com: ll terzino classe 2001 sarebbe nel mirino della Juventus in vista della prossima stagione: esperienza in Liga, ...

Juve, Cambiaso finanzia il mercato: ecco il campione del mondo

Segnala calciomercato.it: La Juve mette nel mirino un nuovo rinforzo: si tratta del campione del mondo, che può arrivare con la cessione di Cambiaso ...

Nuova maglia Juve, anche tre indizi di mercato dalla presentazione del nuovo home kit: non sono sfuggiti ai tifosi bianconeri!

Come scrive juventusnews24.com: Nuova maglia Juve, anche tre indizi di mercato dalla presentazione del nuovo home kit: non sono sfuggiti ai tifosi bianconeri! Tutti i dettagli Nella mattinata di oggi, mercoledì 14 maggio 2025, la Ju ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Juventus il punto sul mercato Locatelli rimane il primo obiettivo

Il mercato sta per entrare nel vivo la Juventus è una delle squadre che si stanno muovendo in vista della prossima stagione.