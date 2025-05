Mercato Juventus la dirigenza fa sul serio | scout per visionare l’attaccante Svelato il piano del club bianconero

La dirigenza della Juventus intensifica le strategie di mercato, puntando a rinforzare l'attacco con nuovi talenti. Recenti segnalazioni rivelano che gli scout sono stati incaricati di visionare un promettente attaccante di Serie A, mentre si fanno passi avanti anche per il futuro di Lorenzo Lucca. Scopriamo tutti i dettagli di questo piano ambizioso.

Mercato Juventus, si fa sul serio: scout per l’attaccante. Il possibile colpo in Serie A, tutti i dettagli. Arrivano importanti aggiornamenti anche sul futuro di Lorenzo Lucca. Come riferito da Tuttosport, infatti, la dirigenza bianconera non sta perdendo di vista l’attaccante dell’ Udinese. Già a gennaio c’era stato un contatto diretto con il club friulano. Nell’ultimo match contro il Monza, inoltre, era presente uno scout bianconero per osservare il bomber ex Ajax. L’obiettivo del calciomercato Juve è quello di arrivare a due nuovi attaccanti per la prossima stagione. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com