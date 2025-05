Mercato Inter Raspadori per l’attacco ma pure un altro più ‘fisicato’ – CdS

L'Inter è pronta a rinforzare il reparto offensivo, puntando su Raspadori e un attaccante più fisico. Con la partenza di Arnautovic e Correa imminente, il club milanese sta valutando diverse opzioni per garantire nuove soluzioni in attacco. La strategia di mercato si fa intrigante, con progetti ambiziosi per la prossima stagione.

Sul mercato l’Inter comprerà almeno un nuovo attaccante, se non due. Raspadori piace, ma occhio anche ad un altro giocatore con caratteristiche diverse. RASPADORI PER L’ATTACCO – Tra qualche settimana l’Inter saluterà sia Marko Arnautovic che Joaquin Correa, i quali lasceranno il club a scadenza di contratto. Ecco perché Viale della Liberazione sta già lavorando in questa ottica, per mettere a disposizione di Simone Inzaghi un parco di attaccanti di tutto rispetto. Se il nome nuovo, uscito stamani sul Corriere dello Sport, è quello di Joshua Zirkzee, rimane sempre da monitorare anche Giacomo Raspadori. L’attuale attaccante del Napoli, rivale direttissima per l’Inter allo scudetto, ha caratteristiche che piacciono a dirigenza e allenatore. Ma in questo caso la situazione potrebbe sbloccarsi solamente nel caso in cui si dovesse prendere in considerazione l’ipotesi di una partenza di Davide Frattesi proprio verso il Vesuvio. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Mercato Inter, Raspadori per l’attacco ma pure un altro più ‘fisicato’ – CdS

