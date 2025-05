Mercati asiatici misti | Hong Kong e Corea del Sud in rialzo Giappone debole

I mercati asiatici mostrano segnali misti, con Hong Kong (+1,7%) e la Corea del Sud (+1,23%) in rialzo, sostenuti dai guadagni dei titoli tecnologici a Wall Street. Al contrario, il Giappone soffre con il Nikkei in calo dello 0,14% a causa del rafforzamento dello yen. Shanghai e Shenzhen segnano rispettivamente +0,63% e +0,23%.

Mercati azionari asiatici misti con Hong Kong (+1,7%) e la Corea del Sud (+1,23%) in rialzo, in scia ai guadagni dei tecnologici a Wall Street, mentre il Giappone è debole (Nikkei -0,14%) a causa del rafforzamento dello yen. Shanghai sale dello 0,63% e Shenzhen dello 0,23%. Il rally indotto da un accordo temporaneo sui dazi tra Stati Uniti e Cina è sembrato perdere vigore, mentre gli investitori si sono concentrati su ulteriori negoziati commerciali. I future sugli Usa sono positivi mentre per l'Europa l'attesa è di un avvio in negativo. La seconda lettura ha confermato un +2,1% per l'inflazione in Germania ad aprile. Il tasso prosegue il calo dopo essersi attestato al +2,2% a marzo e al +2,3% sia a gennaio che a febbraio. L'Ufficio Federale di Statistica (Destatis) riporta inoltre che l'andamento dei prezzi dell'energia ha avuto un significativo effetto al ribasso. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mercati asiatici misti: Hong Kong e Corea del Sud in rialzo, Giappone debole

