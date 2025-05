Meraviglia Musetti batte Zverev e vola in semifinale agli Internazionali

Lorenzo Musetti conquista la semifinale agli Internazionali d’Italia 2025, superando il tedesco Alexander Zverev in un appassionante match. Con un punteggio di 7-6 (1), 6-4, il talento azzurro si prepara a sfidare il prossimo avversario, dimostrando la sua straordinaria forma nel prestigioso Masters 1000 di Roma. Una vittoria che accende le speranze del tennis italiano!

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti vola in semifinale agli Internazionali d'Italia 2025. Il tennista azzurro oggi, mercoledì 14 maggio, ha battuto il tedesco Alexander Zverev in due set con il punteggio di 7-6 (1), 6-4 nei quarti di finale del Masters 1000 di Roma. Ora, nell'ultimo atto, del torneo, Musetti affronterà Carlos Alcaraz, che in mattinata . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Su questo argomento da altre fonti

Meraviglia Musetti, batte Zverev e vola in semifinale agli Internazionali

Scrive msn.com: Il tennista azzurro ha superato il tedesco in due set nei quarti del Masters 1000 di Roma ...

Musetti da applausi: batte Zverev e vola in semifinale agli Internazionali d’Italia

Secondo tg.la7.it: Lorenzo Musetti conquista un posto nella semifinale degli Internazionali d’Italia superando nei quarti il tedesco Alexander Zverev con il punteggio di 7-6, 6-4. Il tennista toscano affronterà ora lo ...

Tennis, Internazionali BNL d'Italia, splendido Lorenzo Musetti, batte Zverev e va in semifinale

Riporta rtl.it: Il carrarino elimina il tedesco in due set per 7-6,6-4 e stacca il pass per la semifinale dove affronterà Carlos Alcaraz che, nel primo pomeriggio, ha battuto il britannico Jack Draper ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Parigi 2024 - oggi Musetti ai quarti contro Zverev: orario e come vederlo in tv

Il match si svolgerà intorno alle 13 E' possibile seguire le Olimpiadi di Parigi 2024 in chiaro in diretta tv sui canali Rai e in streaming su Rai Play.