Meraviglia Musetti batte Zverev e vola in semifinale agli Internazionali

Lorenzo Musetti conquista la semifinale agli Internazionali d'Italia 2025, superando il tedesco Alexander Zverev in un match emozionante. Con un punteggio di 7-6 (1), 6-4, il giovane tennista azzurro continua a stupire e si prepara ad affrontare l'ultimo atto del prestigioso torneo di Roma. Un traguardo significativo per il suo percorso.

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti vola in semifinale agli Internazionali d'Italia 2025. Il tennista azzurro oggi, mercoledì 14 maggio, ha battuto il tedesco Alexander Zverev in due set con il punteggio di 7-6 (1), 6-4 nei quarti di finale del Masters 1000 di Roma. Ora, nell'ultimo atto, del torneo, Musetti affronterà Carlos Alcaraz, che in mattinata .

