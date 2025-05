Mentre Netanyahu legittima il genocidio a Gaza commette errori e si immagina Capitan America Trump lancia un' ancora di salvezza a Israele

Mentre Netanyahu giustifica le atrocità a Gaza, la sua leadership si rivela fallimentare, danneggiando Israele su più fronti. In questo contesto critico, Trump si propone come una figura salvifica. La rottura del cessate il fuoco con Hamas rischia di condurre a un disastro totale, itinerari alternativi si rendono urgenti per salvaguardare il futuro di Israele.

La decisione di Netanyahu di rompere il cessate il fuoco con Hamas, che ha già causato a Israele immensi danni morali, politici, diplomatici e strategici, sta portando a un disastro totale. Solo una persona può fermarlo La decisione di Israele di rompere il cessate il fuoco con Hamas il 18 ma 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Mentre Netanyahu legittima il genocidio a Gaza, commette errori e si immagina Capitan America, Trump lancia un'ancora di salvezza a Israele

Netanyahu sta usando l’Olocausto per giustificare il genocidio palestinese: non possiamo stare zitti

Segnala ilfattoquotidiano.it: Non si potrà mai fermare Netanyahu se non si denuncerà l’uso strumentale dell’Olocausto e il completo stravolgimento del suo insegnamento posto in essere da Netanyahu e dai suoi sostenitori.

Ovadia: “L’uso infame dell’epiteto ‘antisemita’ contro chi è dalla parte dei perseguitati è una schifezza”

ilfattoquotidiano.it scrive: Ovadia si pronuncia sulle proteste dei parenti degli ostaggi israeliani contro Netanyahu ... e che ha definito quello che accade a Gaza “genocidio intenzionale””. Lo scrittore conclude ...

Israele - stop di Biden: Guerra totale va evitata - parlerò con Netanyahu

(Adnkronos) - Una guerra totale in Medio Oriente "deve essere evitata". Mentre la tensione resta altissima dopo l'uccisione del leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah in un raid israeliano su Libano, arriva lo stop del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden che ha annunciato che parlerà con il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu.