Mentre Meloni va in aula per il Question time Salvini si gode gli Internazionali di tennis

Mentre Giorgia Meloni affronta le sfide del question time in aula, Matteo Salvini si concede una pausa di relax agli Internazionali di tennis. Tra saluti e strette di mano al Foro Italico, il vicepremier sembra preferire una partita di tennis ai dibattiti parlamentari, evidenziando così un curioso distacco dalla politica in un momento cruciale.

Alla Camera dei deputati, preferisce il tennis. Mentre Giorgia Meloni è in aula, a difendersi dagli attacchi delle opposizioni, ecco Matteo Salvini passeggiare al Foro italico, tra saluti e strette di mano: il vicepremier ha scelto di passare così il pomeriggio del question time della premier, assistendo al match di Alcaraz. Altro che Conte e Schlein. Questa mattina il segretario leghista ha presentato alla Camera il Contratto giovani, una serie di proposte tese a migliorare le condizioni di lavoro dei giovani under 35. Con lui c'era il capogruppo Riccardo Molinari, il sottosegretario Claudio Durigon e il segretario della Lega giovani Luca Toccalini, primo firmatario della proposta leghista. Salvini ha scansato le domande scomode – "di Consiglio federale e di Vannacci parliamo domani", ha detto ai cronisti – concedendosi qualche battuta sul Milan di cui è grande tifoso e che stasera si gioca all'Olimpico la finale di Coppa Italia contro il Bologna. 🔗Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Mentre Meloni va in aula per il Question time, Salvini si gode gli Internazionali di tennis

Se ne parla anche su altri siti

Mentre Meloni va in aula per il Question time, Salvini si gode gli Internazionali di tennis

Scrive ilfoglio.it: Altro che Conte e Schlein. Il vicepremier preferisce Alcaraz alla Camera dove la premier nel frattempo risponde agli attacchi delle opposizioni ...

Meloni alla Camera, oggi question time su Gaza, piano di riamo e riforme

Secondo tg24.sky.it: Dalle 16 la premier risponde in Aula a Montecitorio alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Il Pd insisterà sul tema della Sanità La situazione nella Striscia di Gaza e il piano di riarmo varato ...

Meloni, il question time alla Camera: «Netanyahu rispetti il diritto internazionale a Gaza». Magi vestito da fantasma, espulso dall'aula

ilmattino.it scrive: «Continuiamo a ritenere sbagliato sul piano industriale ma anche sul piano geopolitico perseguire unicamente la transizione verso l'elettrico, le cui filiere oggi sono in gran parte controllate dalla ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

La libertà di comunicare mentre guidi la moto: interfono bluetooh per il casco

Il rumore della moto che corre in libertà sulla strada ha il suo fascino, quando poi stai guidando e giochi con il cambio e l'acceleratore, è dolce suono per le tue orecchie.