O ltre al glamour scintillante, sulla Croisette, in questi giorni epicentro del cinema mondiale con l’apertura del 78esimo Festival di Cannes, c’è di più: un’onda di sdegno e di dolore per la strage di civili a Gaza. È per questo che, oltre 350 tra le stelle del firmamento cinematografico internazionale, hanno unito le loro voci in una lettera dirompente, pubblicata proprio nel giorno inaugurale di Cannes, per condannare con forza le operazioni di Israele nella Striscia di Gaza e la tragica uccisione della fotoreporter palestinese Fatma Hassouna. Gaza irrompe agli Oscar. Il film israelo-palestinese “No Other Land” vince come Miglior documentario X Leggi anche › Festival di Cannes: giorno 1. “Partir un jour” apre (letteralmente) le danze Cannes e Gaza: dal cinema un grido di sdegno. « Non possiamo rimanere in silenzio mentre a Gaza si sta consumando un genocidio », tuona la lettera, resa pubblica dalle autorevoli pagine di Libération e Variety, nelle cui righe, vibranti di indignazione, traspare un profondo senso di vergogna per la “passività” che sembra avvolgere l’industria cinematografica di fronte all’orrore che si consuma nella Striscia. 🔗Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Mentre il glamour avvolge la Croisette, una lettera coraggiosa firmata da centinaia di artisti di fama mondiale, porta al centro del dibattito la tragedia palestinese e la brutale uccisione della fotoreporter Fatma Hassouna, protagonista di un film in concorso

