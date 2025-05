Mensa scolastica | il Comune di Chieti comunica la prosecuzione del servizio fino al 30 giugno

Il Comune di Chieti annuncia la prosecuzione del servizio di mensa scolastica fino al 30 giugno. Questa iniziativa garantirà la continuità per le sezioni della scuola dell’infanzia, offrendo supporto e risposte concrete alle famiglie, in modo da assicurare un servizio essenziale anche oltre il termine dell’anno scolastico.

Il costo delle mense scolastiche in Toscana. La classifica città per città

Come scrive lanazione.it: In sintesi, la Toscana si posiziona nella fascia media-alta per quanto riguarda il costo delle mense scolastiche, ma mostra forti differenze territoriali. Una questione su cui potrebbe essere utile ...

Polemica a Montevarchi: pane e olio ai bambini con famiglie morose nella mensa scolastica

A Montevarchi, in provincia di Arezzo, è scoppiata una nuova polemica riguardante la decisione dell'amministrazione comunale di servire pane e olio come pasto sostitutivo agli alunni le cui famiglie non hanno saldato il pagamento del servizio mensa.