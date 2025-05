Meningite a scuola | chiusi tre plessi in provincia di Brindisi

Allerta e apprensione nella provincia di Brindisi, dove un docente della scuola primaria è stato colpito da meningite da meningococco. Per garantire la sicurezza degli studenti, il sindaco ha disposto la chiusura temporanea di tre plessi scolastici per due giorni, permettendo così la sanificazione degli ambienti e l’avvio delle misure di profilassi da parte della Asl.

