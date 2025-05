Menendez ridotta la pena | potranno chiedere la libertà vigilata

Svolta storica per i fratelli Menendez: un giudice di Los Angeles ha ridotto la loro pena, aprendo la strada alla possibilità di chiedere la libertà vigilata. Condannati nel 1996 all’ergastolo per l’omicidio dei genitori, la decisione segna un'importante evoluzione nel caso che ha catturato l'attenzione nazionale.

Svolta storica nel caso dei fratelli Menendez negli Stati Uniti. Un giudice di Los Angeles ha deciso di ridurre la pena di Erik e Lyle, condannati all’ergastolo senza possibilità di condizionale nel 1996 per aver ucciso, sette anni prima, i genitori José e Kitty a Beverly Hills. Grazie a una nuova sentenza, per loro si apre la possibilità di chiedere la libertà vigilata e dunque la scarcerazione avendo scontato 35 anni dietro le sbarre. La decisione è arrivata dopo mesi di ricorsi in cui i legali dei due ha tentato di far cadere l’accusa di omicidio premeditato, cosa che avrebbe condotto a un immediato rilascio: il giudice tuttavia non ha accordato. «Non spetta a me decidere se debbano uscire oggi», ha detto Michael Jesic. «Credo però che meritino una possibilità». La palla passa ora alla commissione statale che valuterà il caso: un’udienza è prevista già per il 13 giugno. 🔗Leggi su Lettera43.it