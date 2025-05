Menendez | pena ridotta a 50 anni commissione per la libertà vigilata e polemiche mediatiche

Erik e Lyle Menendez, condannati per l'omicidio dei loro genitori nel 1989, hanno scontato circa 35 anni di carcere. Recentemente, la loro pena è stata ridotta a 50 anni, riaccendendo le polemiche mediatiche e aprendo la strada a una possibile richiesta di libertà vigilata. Le discussioni sul caso tornano a farsi vive, sollevando interrogativi etici e giuridici.

Erik e Lyle Menendez hanno ormai scontato circa 35 anni di carcere senza possibilità di condizionale a seguito dell’uccisione a colpi di fucile dei loro genitori avvenuta a Beverly Hills nel 1989. Ora la loro pena è stata ridotta a 50 anni, configurando la possibilità di ottenere la libertà vigilata. Tale decisione, emessa dal giudice . L'articolo Menendez: pena ridotta a 50 anni, commissione per la libertà vigilata e polemiche mediatiche è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Menendez: pena ridotta a 50 anni, commissione per la libertà vigilata e polemiche mediatiche

Altre fonti ne stanno dando notizia

I fratelli Menéndez vicini alla libertà dopo 35 anni: per i due pena ridotta a 50 anni di carcere

Lo riporta fanpage.it: È stata ridotta la pena per Lyle ed Erik Menéndez, i due fratelli che nel 1989 uccisero i genitori a Beverly Hills ...

Fratelli Menendez, pena ridotta per l'omicidio dei genitori: ora sono idonei alla libertà vigilata

Riporta msn.com: Un giudice della California riduce la pena a Erik e Lyle Menendez, condannati per l'omicidio dei genitori. Dopo 35 anni, sono ora candidabili alla libertà vigilata View on euronews ...

Fratelli Menendez e la pena ridotta: la soddisfazione di avvocato e parenti

Segnala msn.com: I fratelli Menendez, Erik e Lyle, potranno essere scarcerati dopo aver passato 35 anni di prigione per l’omicidio dei loro genitori. Il giudice della Corte Superiore della Contea di Los Angeles Michae ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Fratelli Menendez, condannati per l'omicidio dei genitori: verso la libertà vigilata dopo 35 anni

Lyle ed Erik Menendez, condannati nel 1996 per l’omicidio dei genitori avvenuto nel 1989 nella villa di famiglia a Beverly Hills, potrebbero ottenere la libertà vigilata dopo oltre tre decenni di carcere.