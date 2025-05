Sabato alle 14.30, si svolgerà il 7° Memorial Filippo Betti - In Campo per la ricerca, un torneo che unisce sport e solidarietà. Ricordiamo Filippo, scomparso nel 2015 a soli 24 anni, con l'obiettivo di sostenere la ricerca contro le malattie che colpiscono i giovani. Un evento che celebra la vita e l'amore per il gioco.

Sport e solidarietà. Sabato, alle 14.30, il fischio d’inizio del 7° Memorial Filippo Betti - in Campo per la ricerca. Un torneo in memoria del giovane Filippo, scomparso nel 2015, all’età di 24 anni, crudelmente vinto da una malattia che non ha voluto dare scampo alla sua gran voglia di vivere. La coinvolgente iniziativa sportiva, che rimbalzerà per due giorni tra Bagno e San Piero, è organizzata grazie all’impegno delle società sportive Due Emme 1992 di Mercato Saraceno, Bagno di Romagna Calcio e Ssd Sampierana di San Piero. Il Memorial si disputerà nei campi di Bagno e S. Piero sabato 17 e domenica 18 maggio quando, alle 17, allo stadio comunale di S. Piero, ci sarà la cerimonia per le premiazioni. Saranno 16 le squadre di varie città in campo, con oltre 250 calciatori, categoria pulcini, classe 2015, che si sfideranno per dare altresì un contributo importante alla lotta contro la fibrosi cistica. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it